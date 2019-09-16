Оставить без авто: как судебные приставы «выбивают» долги

Арест Honda Accord ускорил выплату крупной задолженности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на УФССП по Приморскому краю.

Житель дальневосточной столицы взял некогда кредит, однако рассчитываться по нему не собирался. Образовался долг 280 тысяч рублей.

В связи с этим судебными приставами было принято решение арестовать автомобиль Honda Accord, 2003-го года выпуска, который находился в собственности должника.

Когда суд вынес решение о том, что задолженность гражданином должна быть погашена, мужчина не предпринял никаких мер для ее погашения. В связи с этим судебные приставы решили автомобиль, рыночная цена которого от 200 до 440 тысяч рублей, арестовать. После этого должник моментально нашел средства на погашение долга.

Отметим, что случаи, когда судебные приставы решаются все-таки на арест имущества должников, не самые редкие. При этом достаточно часто происходит так, что после ареста человек моментально находит даже очень крупную сумму денег. Почему он не оплатил долг раньше — остается только догадываться.

Екатерина Брязгунова