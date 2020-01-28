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Оставить своих граждан в Китае рекомендует ВОЗ
Всемирная организация
здравоохранения не рекомендует правительствам эвакуировать людей из КНР, в
котором бушует эпидемия, сообщает DEITA.RU.
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам мира впадать в панику и начинать эвакуацию своих граждан из Китая из-за опасности заражения коронавирусом. ВОЗ также уверена в том, что Китай справится с эпидемией.
При этом только россиян в провинции Хубэй, где началась вспышка эпидемии, на сегодняшний день остается 158 человек. Из них 113 человек в городе Ухань.
Член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения отметил, что распространение вируса усложняется тем, что многие больные не имеют практически никаких симптомов – только низкая температура и сухой кашель.
Елена Миронова