В России поменялся порядок выезда несовершеннолетних за границу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С 12 июня порядок отказа в разрешении на выезд ребёнку за пределы страны поменяется. Как сообщили в ФСБ, если раньше для того, чтобы пресечь самостоятельное путешествие детей нужно было обратиться к ним, то теперь соответствующее заявление нужно подавать в полицию.

Пограничные органы контроля теперь подобных заявлений принимать не будут. Полномочия передали отделам МВД, занимающимися миграционными вопросами.

Также дополнительно поясняется, что если родитель проживает за границей, то он может подать заявление о не допуске своего ребёнка к путешествиям за границей с помощью дипломатического представительства или консульство.

Напомним, что для самостоятельных поездок за рубеж, несовершеннолетним детям и подросткам нужно иметь разрешение от своих родителей или опекунов, которые заверены нотариально.

Ранее сообщалось об изменениях, которые могут коснуться процедуры выдачи материнского капитала в России.

Дмитрий Шевченко