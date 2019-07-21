Пять оставшихся в приморской «китовой тюрьме» выпустят в естественную среду обитания до конца лета, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. По его словам, выпуск морских млекопитающих это очень сложный процесс.

«Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени. У нас все для этого есть, мы успеваем», - рассказал глава Минприроды.

Как считает министр, самое главное - сохранить косаткам жизнь.

Ранее стало известно, что отловщик косаток не хочет платить штраф. Одна из компаний-отловщиков косаток и белух, «Сочинский дельфинарий», подала апелляцию в Приморский краевой суд. Отловщик мормлеков не согласен с решением Фрунзенского районного суда о выписанном штрафе в размере 37,6 млн рублей.

Всего четыре компании, которые год назад выловили косаток и белух, должны заплатить государству почти 150 млн рублей (ООО «Белый кит» заплатит 28,1 млн рублей, ООО «Океанариум ДВ» - 56,4 млн рублей, а ООО «Сочинский дельфинарий» - 37,6 млн рублей).

Дмитрий Санников