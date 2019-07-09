Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять Государственной Думе в первом чтении законопроект, расширяющий права полицейских, сообщает DEITA.RU.

Документ дает полиции право объявлять физлицам официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений и продолжения антиобщественного поведения.

Сейчас предостерегать граждан могут должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы.

По мнению депутатов Государственной Думы, предостережение является не репрессивной мерой, а профилактической. То есть, направленной на предотвращение преступлений.

Действительно, в документе четко не обозначены санкции за непослушание. Предполагается, что нарушение закона будет квалифицироваться в соответствии с уже действующим законодательством. Также не уточняется, что именно подразумевается под предостережением и в какой форме его предлагают предъявлять: письменной или устной.

Дмитрий Санников