Некоторые продукты, которые вы употребляли перед поездкой, покажут содержание в крови алкоголя, даже если вы не употребляли алкоголь, сообщает DEITA.RU.

Высокое промилле при проверке с алкотестером могут дать Корвалол или другие спиртосодержащие препараты, бутерброд с колбасой, банан или другой перезрелый фрукт, сигарета, пирожное Ромовая баба, шоколадные конфеты, мятные леденцы, йогурт, кефир, кумыс, пакетированные соки.

Сами эти продукты безобидны, но, если употреблять их в большом количестве, результат проверки вас неприятно удивит.

Анастасия Туркова