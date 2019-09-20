Осторожно: этими схемами мошенники пользуются и сейчас

Названы самые примитивные и «топорные» мошеннические схемы, про которые знают сотни тысяч россиян, но несмотря на это, все равно попадаются на удочку преступникам. Подробнее о нескольких популярных преступных махинациях расскажет DEITA.RU.

К сожалению, известная преступная схема с фильтрами для очистки водопроводной воды в квартирах действует по сей день. Чаще всего под влияние пседо-водопроводчиков чаще попадают доверчивые бабушки с дедушками или уставшие от бытовых нагрузок молодые мамы.

Работают мошенники всегда по одному и тому же сценарию: под предлогом проверки качества воды в кранах заходят в квартиру, после «проверок» сетуют на загрязнение воды «тяжелыми металлами» и предлагают протестировать фильтры нового поколения. В «тестовый» стакан с водой подмешивают снотворное, предлагают доверчивым хозяевам попробовать «целебную» воду на вкус и, после того, как препарат подействует, «обчищают» квартиру жертвы.

Чтобы обезопасить себя от таких случаев, необходимо узнать номер телефона вашего водоканала или другой службы и, перед открытием двери непрошенным гостям, уточнить действительно ли они отправляли специалиста по вашему адресу. Впускать «работников» без контрольного звонка крайне опасно для сохранности вашего имущества.

Вторая схема часто встречается на улицах городов: незнакомец просит вас о какое-либо мелкой услуге, задает вопрос или заводит разговор, а после «одаривает» вас какой-нибудь безделушкой. За подарок мошенник просит дать ему немного мелких денег на проезд. Вам кажется, что несколько монеток из кармана ничего плохо с вашим бюджетом не сделают, а результате тысячи таких «добреньких» людей ежедневно поддерживают преступный бизнес.

Третья схема тоже встречает сплошь и рядом на городских улицах. Вас просят разменять крупную сумму денег более мелкими купюрами, а в случае нехватки нескольких сотен «прощают» их вам за доброту. Не трудно догадаться, что после ухода незнакомца у вас в руках останется одна крупная, но фальшивая купюра.

Четвертая «уличная» схема стара как мир, но тоже продолжает безотказно работать. К вам подходит очень грустный, встревоженный или даже заплаканный незнакомец и очень просит срочно позвонить, чтобы через секунду скрыться с вашим телефоном в неизвестном направлении. Как обезопасить себя от такого поворота событий? Сказать «волшебную» фразу об отсутствии денег на счету, а на предложение «кинуть денег на баланс» покачать головой и сообщить, что очень спешите.

Екатерина Цой