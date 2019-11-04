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«Осторожно, медведь» - новые знаки появятся в России
На Итурупе появятся предупреждающие знаки с медведем и информационные стенды с памятками поведения при встрече с хищником, сообщает DEITA.RU.
О нововведениях заявил глава округа Вадим Рокотов. Такую меру решили принять после значительного увеличения числа жалоб на появление «косолапых» в населенных пунктах.
Особенно часто хищники выходят на прогулку в Курильск – на днях «хозяин леса» ходил прямо по центру города, прогуливаясь в семь утра. Ранее медведи интересовались мусорными контейнерами рядом со школой.
Помимо знаков, в гостиницах планируется раздавать специальные памятки и брошюры для туристов. Именно они в первую очередь являются самым уязвимым звеном – местные жители обычно знают, что в город лучше не выходить с наступлением темноты. И что особенно опасно гулять вокруг свалок и мусорных баков, куда так и тянет лесных гостей.
Отметим, что сейчас есть три версии, почему медведи выходят к людям так часто. Одни специалисты считают, что звери голодают из-за перекрытых компаниями рек, не имея доступа к реке, а, значит, и рыбе. Другие отмечают, что приходящие звери выглядят довольно упитанными и здоровыми, и к человеку их влечет просто любопытство – большинство этих хищников довольно юны. И, наконец, винят самого человека – туристы иногда подкармливают медвежат. Когда те вырастают, то перестают бояться людей, и сами приходят просить еду.
Александра Маслова