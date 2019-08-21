Аферисты изобрели такой способ, распознать который просто невозможно, сообщает DEITA.RU.



Благодаря многочисленным публикациям в СМИ и соцсетях россияне стали внимательнее относиться к тому, кому они сообщают данные о своих банковских картах и передают пароли из смс. Это привело к тому, что мошенники стали изобретать новые способы воровства.

Теперь жертве звонят на мобильный телефон и представляются сотрудником компании-мобильного оператора. Под предлогом неполадок с сетью и необходимостью проверки мошенник просит набрать в тоновом режиме сочетания клавиш. Например, #99 – код зависит от оператора.

Сотовые операторы уже подтвердили, что после того, как человек введет необходимую комбинацию, мошенник получит доступ к сим-карте. Так можно звонить за счет жертвы или снимать деньги через мобильный банк.

Елена Миронова