Изменение уже анонсировал заместитель председателя правительства, сообщает DEITA.RU.



В России в ближайшее время появится новый штраф, который смогут рассылать владельцам авто в автоматическом режиме. Как пишет РБК, речь идет о штрафах за езду без ОСАГО.

Такое заявление на встрече с ГИБДД сделал вице-премьер Максим Акимов. По словам заместителя Медведева, пока система тестируется в Мскве. Камеры видят номер машины и пробивают по базе РСА – зааключен ли актуальный договор на нее со страховой компанией. Если нет – водитель получает штраф в рамере 800 рублей за нарушение.

По словам Акимова, уже около 5,5 тысяч водителей получили такие штрафы. При этом, камеры пробивают машины по базе раз в сутки: если ездить без ОСАГО постоянно, на письмах счастья можно будет разориться.

Отметим, жителям нестоличных регионов не стоит радоваться – уже в 2020 году новую систему обещают вводить и в других российских городах.

Елена Миронова