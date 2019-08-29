Сообщения со ссылками на вредоносные программы или мошеннические сайты приходят на рабочий стол гаджетов, сообщает DEITA.RU.



Мошенники изобретают все больше способов воровать деньги с банковских карт россиян. И, если на обычные смс-ки большинство пользователей уже привыкли не реагировать, то вот на новый вид уловок ведутся все.

Дело в том, что хакеры нашли лазейки в системах безопасности абсолютно всех телефонов любых производителей, и Apple, и Android. Уязвимость, которую разработчики никак не могут закрыть содержится в предустановленном приложении «Календарь».

По умолчанию телефоны всегда разрешают присылать уведомления от этого приложения. Кроме того, другой человек может отправить уведомление на ваш телефон. Это придумано для того, чтобы люди могли звать друг друга на мероприятия и праздники.

Однако мошенники научились взламывать систему и вместо приглашений присылать сообщения, которые способны воровать деньги с карт. Это сообщение выглядит как обычное уведомление вверху экрана. Его нельзя просто закрыть - нужно обязательно нажать на кнопку «да» или «нет». А вот нажатие на любую кнопку покажет мошенникам, что ваш адрес почты рабочий, а вы активный пользователь. Значит, можно пытаться «обрабатывать» вас и дальше.

В самом уведомлении может быть что угодно: сообщение, стилизованное под банковское с просьбой прислать код, или ссылка, по которому вы получите подарок. В любом случае, если выполнить все условия мошенников из сообщения, деньги пропадут.

В любом случае никогда не переходите по ссылкам, которые пришли вам не от друзей и знакомых. Также можно зайти в настройки «Календаря» и запретить присылать уведомления.

Елена Миронова