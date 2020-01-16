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Острая инфекция вспыхнула в интернате для престарелых
Десять человек в интернате для престарелых Солнечного района Хабаровского края заболели острым гастроэнтеритом, сообщает DEITA.RU.
Как пишет краевой Следком, уже заведено дело – за нарушение санитарных норм на территории учреждения. Отмечается, что все заболевшие уже госпитализирована. Их жизни вне опасности – все пенсионеры обеспечены квалифицированной помощью и уходом медиков.
Сейчас проводится расследования, которые помогут установить источники и причины инфекции. Кроме того, сотрудники ведомства проверят всех работников интерната для наиболее полной оценки их действий.
На данный момент во всех соцучреждениях края карантин. Подчеркивается, что новых свидетельств эпидемии и подобных случаев не зафиксировано на территории субъекта.
Александра Маслова