Россия обзавелась пятью новенькими островами, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители Северного флота, новые острова появились в Арктике в акватории Карского моря. Все они принадлежат архипелагу Земля Франца-Иосифа.

Отмечается, что их площадь различна. Есть небольшой остров, площадь которого не превышает 900 квадратных метров, а есть и остров-великан — его площадь свыше 54 тысяч квадратных метров.

На данный момент новые острова удалось только сфотографировать и описать. Уточняется, что раньше их не было видно из-за массивного ледника.

Напомним, Россия и Япония по-прежнему спорят из-за четырех островов Курильской гряды. По результатам Второй мировой войны между этими двумя странами еще не был подписан Мирный договор. Его условия не устраивают Токио.

Относительно недавно министр иностранных дел Сергей Лавров на молодежном форуме подробно рассказал, почему острова не отойдут Стране восходящего солнца, однако его не поняли.

Екатерина Брязгунова