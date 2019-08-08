С начала года в Сахалинской области началось активное обновление авиационной инфраструктуры. Сейчас одновременно ведутся работы по реконструкции нескольких воздушных гаваней – на острове Шикотан, в Южно-Сахалинске и в северной столице региона – Охе. Повышение транспортной доступности является одним из ключевых направлений работы областного правительства обозначил врио губернатора региона Валерий Лимаренко.



«Для нас это стратегическая задача, потому что наш регион – единственный в стране, полностью расположенный на островах, и к тому же значительно удаленный от центральной России. В этой связи особую роль в сообщении между территориями, доставке пассажиров и грузов играет авиация», — говорит Лимаренко.

Недавно в Охе началась реконструкция существующей взлетно-посадочной полосы, которая построена в 1975 году и нуждается в ремонте. По словам представителей аэропорта, если ничего не делать, уже через несколько месяцев он вовсе перестанет принимать самолеты, ведь срок действия свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома истекает в 2020 году. Сегодня здесь кипят работы, а значит и уже скоро появится новая «взлетка».

Обсуждается на всех уровнях власти и вопрос строительства на Шикотане новой взлетно-посадочной полосы. Планируется, что она разместится между селами Малокурильское и Крабозаводское, а ее протяженность будет порядка 800 метров.

Новую взлетно-посадочную полосу также получит аэропорт Южно-Сахалинска. По словам специалистов, через 5-7 лет действующая будет остро нуждаться в ремонте. И тогда жителям и гостям острова придется летать на материк через Ноглики, Шахтерск или Оху.

Построить объект и ввести в эксплуатацию планируют к 2025 году. Уже сейчас здесь началась подготовка к реконструкции перрона – ее завершат вместе со сдачей нового здания аэровокзала с пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров, то есть до конца 2020 года.

А совсем недавно жителям Сахалинской области сообщили радостную новость: авиакомпания «Аэрофлот» с 27 октября 2019 года запускает собственный ежедневный рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. Продажа билетов будет открыта в августе.

Также в этом году впервые запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С апреля возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации пассажира. С июня из аэропорта Южно-Сахалинска стали летать регулярные рейсы в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. У жителей и гостей Сахалинской области появилась масса новых возможностей путешествовать внутри региона, ездить в гости к соседям и летать в Москву. Одним словом, острова становятся ближе.