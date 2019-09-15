Острый язык влетит в копеечку краевому ТСЖ

Председатель ТСЖ заплатит солидный штраф за оскорбление девушки из Уссурийска, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на краевую прокуратуру.

Местная жительница разговаривала с главой ТСЖ во дворе дома и неожиданно получила со стороны собеседницы оскорбительную тираду в свой адрес. При проверке этот факт подтвердился, и несдержанной председателю придется выплатить штраф. Такое решение приняли в прокуратуре Уссурийска после того, как девушка обратилась к ним с заявлением.

Добавим, что подобные нарушения для должностного лица караются штрафом в размере от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридического лица – в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Анастасия Туркова