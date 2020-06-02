Осужденный бывший мэр Дальнегорска сможет вернуться в кресло

Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда окончено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Дальнегорска Игоря Сахуты, сообщает ИА DEITA.RU по материалам дела.

История эта тянется уже несколько лет. 14 декабря 2016 года глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута был задержан в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Потом были и содержание во Владивостокском СИЗО, и домашний арест, и даже возвращение в кресло главы буквально на пару недель весной 2018 года.

2 декабря 2019 года Дальнегорский районный суд признал бывшего мэра Дальнегорска виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 4 года, постановив считать его условным. Кроме того, бывший градоначальник, по решению суда, должен возместить нанесенный ущерб.

Наконец, вчера, 1 июня, судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда изменен приговор Дальнегорского районного суда. Коллегия не согласилась с позицией государственного обвинения о необходимости назначения Игорю Сахуте реального лишения свободы. Вместе с тем, коллегия Приморского краевого суда приняла во внимание доводы прокурора о признании явки с повинной Игоря Сахуты в качестве смягчающего наказание обстоятельства и об установлении условно-осуждённому двухлетнего срока, в течение которого, он обязан загладить вред, причиненный бюджетам различных уровней в сумме свыше 30 млн. рублей. Приговор в отношении бывшего мэра Дальнегорска вступил в законную силу.

Одним из ключевых моментов является то, что коллегия исключила назначение Игорю Сахуте дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, как непредусмотренного статьей 47 УК РФ.

Теперь, чисто теоретически, он может в случае выбора его кандидатуры, занимать, в том числе, и высшую должность муниципальной службы – кресло мэра города. Правовых ограничений для этого больше нет. В приморской политике такие прецеденты бывали. Но бывали и случаи обратные, когда высокие чиновники после даже условного приговора демонстративно отстранялись от политики, занявшись бизнесом.