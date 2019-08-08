Заключенных начали отпускать в отпуск, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Такую возможность дали осужденным в петербургских учреждениях УФСИН и в Ленобласти. Двадцать семь человек из тюрем временно отпустили в текущем году. Из двух колоний облегченного режима содержания выпустили повидаться с родными восемнадцать человек.

Чтобы получить отпуск, заключенные подавали письменное заявление не позже, чем за три месяца до предполагаемой даты. Тем, у кого характеристика положительная, просьбу одобрили. Люди не должны подводить отпустившую их администрацию и самих себя, говорит начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ КП-1 УФСИН по Петербургу и Ленобласти Екатерина Шумилова. Поэтому самых ответственных можно отпускать.

Шесть отпусков предоставили в этом году, двух осужденный выпустили условно-досрочно, поясняет Шумилова. И прибавляет, что для этого проделана большая работа всеми сторонами.

Есть еще одно условие выхода осужденного в отпуск: человек должен быть еще и трудоустроен, участвовать в жизни отряда и учреждения, обходиться без взысканий.

Другой стороной таких отпусков становится возможность адаптироваться к внешнему миру и обдумать к моменту выхода, что делать дальше. По словам самих заключенных, это помогает.

Анастасия Туркова