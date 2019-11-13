«Освободим китайцам» — новая пенсионная идея Госдумы взорвала Сети

Жители Дальнего Востока по-своему оценили предложение депутата Государственной Думы Николая Харитонова о том, чтобы им вернули старый пенсионный возраст. С одной стороны, инициатива пришла по душе, а с другой — в нее просто-напросто не поверили, сообщает DEITA.RU.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что проект закона о снижении возраста выхода на пенсию дальневосточникам на пять лет направили в правительство, где его не поддержали. Главная причина — отсутствие финансирования. На такое предложение следовало бы выделить ни много ни мало, а 16,2 миллиарда рублей.

Харитонов отметил, что Дальний Восток славится своим суровым климатом, поэтому задача правительства мотивировать граждан приезжать на отдаленную территорию. Одним из важных шагов могло бы стать снижение пенсионного возраста.

В социальных сетях началось бурное обсуждения проекта закона, который если и будет реализован — точно не в ближайшее время.

«100% не видать нам этого!»

«Лучше ещё кому-нибудь миллиардов 20$ простить»

«Как известно, законы принимаются .... (до пиши, как считаешь нужным)»

«Быстро они 16,2 млрд распилили»

«Да вряд ли карманы молодым чинов набивать»

«Ну, конечно, увеличить пенсионный возраст, на это деньги есть, а вернуть к 55 и 60 нет. Вы считаете это серьёзно? Я считаю нет».

«Конечно, все уедут в Москву, Питер и Краснодар. А смысл здесь оставаться? Пенсия в 65, работы нет. Зарплата маленькая. Освободим территорию китайцам. Её сдадут в аренду и заселят. Только китайцы платить вам не будут. Налоги они не платят. И потом что? Скажут: валите, мы здесь живем».

«Хорошо жить там-- где нас нет».

«Воруют миллиардами, ну и погасили бы ими».

Екатерина Брязгунова