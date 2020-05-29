telegr wh call

Новости

РЖД серьёзно изменили условия проезда

29 Май 2020, 11:45

Россиянам с долгами решили не отказывать в ипотеке

29 Май 2020, 11:15

На самоизоляции абоненты Tele2 в Приморье стали больше читать

29 Май 2020, 11:00

Волонтерам и соцработникам заплатят по 12 тысяч рублей

29 Май 2020, 10:45

Банковские карты россиян оказались под угрозой

29 Май 2020, 10:15

Экологи победили: в Приморье не будут менять границы особо охраняемой территории

29 Май 2020, 09:45

Бюджетную японскую машину больше не продают в России

29 Май 2020, 09:15

ГИБДД будет штрафовать за адаптеры

29 Май 2020, 08:09

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Освободить от платы за детсад предложили безработных россиян

детсад pixabay

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой об освобождении уплаты за детсад до конца года тех, кто в период пандемии коронавируса был вынужден уволиться с работы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», письмо с инициативой Хамзаев направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Хамзаев напомнил, что обстоятельства для увольнения могут быть разными, однако родители остаются обязаны оплачивать обязательные платежи, в том числе и за детский сад. В этой связи чиновник предлагает до конца 2020 года освободить от уплаты за детское дошкольное учреждение тех, кто в период с 31 марта по 31 мая уволился с работы. Для этого необходимо встать на учет службы занятости.

Дмитрий Санников

Популярное

Закон о чипировании принят в Приморье

ГИБДД будет штрафовать за адаптеры

Хамский катер оказал сопротивление и пытался скрыться от пограничников

Новые правила техосмотра разъяснила ГИБДД
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...