Освободить от платы за детсад предложили безработных россиян

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой об освобождении уплаты за детсад до конца года тех, кто в период пандемии коронавируса был вынужден уволиться с работы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», письмо с инициативой Хамзаев направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Хамзаев напомнил, что обстоятельства для увольнения могут быть разными, однако родители остаются обязаны оплачивать обязательные платежи, в том числе и за детский сад. В этой связи чиновник предлагает до конца 2020 года освободить от уплаты за детское дошкольное учреждение тех, кто в период с 31 марта по 31 мая уволился с работы. Для этого необходимо встать на учет службы занятости.