«От 3х до 15»: Новые «Хаятты» замаячили во Владивостоке

На достройку объекта Саммита АТЭС-2012 требуется еще 10 лет и бюджетные миллиарды. Подключение всей канализационной системы Владивостока к очистным сооружениям может стать новым Хаяттом для краевого бюджета, сообщает DEITA.RU.



Очистные сооружения Владивостока, которые строили в рамках подготовки города к Саммиту АТЭС, все еще не обрабатывают 100% стоковых вод. На сегодняшний день через очистные проходит только 80% всех стоков, для подключения оставшихся 20% руководство предприятия запросило субсидию у администрации Приморья и в размере 1,2 млрд рублей, стало известно на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания края накануне, 19 ноября.

За эти деньги руководство Примводоканала обещает построить 15 канализационных насосных станций, а также соединить все коллекторы в единую сеть. Так, более 900 млн. рублей планируют направить на строительство, а еще чуть менее 300 млн. на проектирование и – внимание - законное оформление ранее построенных объектов. По словам директора Примводоканала Сергея Белых, на работы в лучшем случае уйдет 37 месяцев, если их вести параллельно, в худшем варианте работы растянутся на 180 месяцев, то есть на 15 лет.

Депутаты Заксобрания тоже заметили, что если со стороны Примводоканала не будет никаких гарантий, то подключение канализации к очистным сооружениям станет вторыми «Хаяттами» в истории Владивостока. Параллели провести можно уже сейчас: оба объекта строились к АТЭС-2012, на оба объекта брались кредиты, оба проекта очень дорого обошлись бюджету - «Хаятты» в 18 млрд. рублей, а очистные - на сегодня в 20 млрд. рублей, но самое главное - оба объекта не были выполнены на 100%.

К слову, в части уголовных дел очистные также обошли Хаятты: этой весной правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц КГУП «Приморский водоканал». По версии следствия, в период с 2011-го по 2017-й годы они не обеспечили должный контроль над расходованием материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения, в результате чего наступили последствия в виде причинения материального ущерба. Отметим, что данные действия силовиков последовали после журналистского расследования DEITA.RU на предмет возможного использования при строительстве объекта АТЭС бывших в употреблении материалов.

Решатся ли краевые депутаты снова тратить бюджетные деньги на скандальный долгострой, покажет время, DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Напомним, что недостроенные гостиницы «Хаятт» были проданы за 3,6 млрд рублей весной этого года структурам аффилированным с российским олигархом Олегом Дерипаска. Деньги от их продажи все еще не поступили на счета краевой администрации, при этом часть из этих средств может уйти на оплату долгов АО «Дальневосточная инвестиционная группа». Ранее DEITA.RU сообщало, что компания задолжала почти миллиард рублей своим контр-агентам за строительство «Хаяттов».

Иван Крышан