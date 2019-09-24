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От этого постыдного номера массово отказываются россияне
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Стало известно, от какого автомобильного номера массового отказываются российские автолюбители и почему. Об этом сообщает DEITA.RU.
Пользователь канала «Автомобильные советы и лайфхаки» рассказал подписчикам о необычном номерном знаке для автомобиля, который вызвал волну возмущений по всей стране. По его словам, автолюбители из разных регионов России массового отказываются от номеров в004коХХrus и о004коХХrus из-за неблагозвучного звучания – сочетания букв и цифр напоминают россиянам название одной небезызвестной карточной игры.
«Многие россияне любят «красивые» или необычные номера. Но этот, как мне кажется, не просто некрасивый, но еще и в какой-то степени проблемный», - заявляет автор публикации отмечая, что получивший такой номер знакомый устроил в отделении полиции настоящий скандал.
«Когда полицейские отказались менять номер на другой, парень пообещал, что скорее продаст машину, чем будет ездить с таким позором на авто», - рассказывает мужчина.
Большинство участников дискуссии поддержали автора назвав злополучный номер «полицейским беспределом».
«Ладно там ВОР, АУЕ или ССУ, но это… Это уже беспредел втюхивать такие номера», - пишут пользователи.
Один из комментаторов заметил, что за «неприлично звучащие» номера на авто полиция ничего не сделает, но «друзья могут не понять».
Но не все интернет-пользователи оказались солидарны с мнением автора поста.
«Вы видите суслика? Нет. А он есть. Каждый читает [номер] как хочет, такие в любом сочетании букв и цифр увидят что-то неприличное», «Это просто номер, не более. Каждый видит то, что хочет видеть», - высказались россияне.
Екатерина Цой