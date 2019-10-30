От Фургала может «уплыть» целый город

В Советской Гавани продан последний рабочий судоремонтный док. Таким образом, похоронена целая эпоха города. Слава судоремонтного центра Дальнего Востока осталась далеко в прошлом, сообщает DEITA.RU.



На днях последний док, который еще мог функционировать по прямым обязанностям, был продан в Приморский край. Таким образом, Советская Гавань лишилась всего, с чем была связана славная история города в советское время.

В лучшие годы город жил за счет работы двух гигантов судоремонта - гражданского завода «Якорь» и военного «Северный». В городе функционировала база океанического рыболовства, в которой постоянной занятостью были обеспечены около трех тысяч человек.

Кроме того, конец советской эпохи дал городу надежду на переориентирование отрасли. Началось строительство завода по производству комплектующих для подводных лодок, но и оно с распадом страны встало. Теперь на месте амбициозной стройки - руины.

В последующие годы индустрию пытались возродить, но все бесполезно. На это дело выделялись большие деньги, чиновники произносили громкие речи, перерезали ленточки, но до дела так и не дошло.

В 2009 году городу снова дали шанс. Президент Путин объявил о создании в Советской Гавани особо портовой экономической зоны. Компания из Таиланда даже обещала «кинутым» судоремонтиникам новую работу, хоть и совершенно иного рода. Так, в городе анонсировали строительство сахарного завода. Для поддержания мощностей было принято решение построить ТЭЦ. «Сахарные мечты» тоже куда-то быстро растворились.

Через четыре года экономическая зона была закрыта. ТЭЦ строится до сих пор, и когда ее сдадут - неизвестно.

Даже режим «свободного порта Владивосток», который по поручению президента Путина был распространен и на Советскую гавань, не спас судоремонтную отрасль города от краха.

Нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прекрасно осведомлен о проблемах города. Однако судостроительство в Советской Гавани он вниманием обходит, сосредоточившись на другом.

Так, несколько раз посещая регион, Фургал ругал местные власти за разбитые дороги. Также глава региона грозил пальцем в сторону стивидоров, которые уже начали работу и серьезно испортили экологическую обстановку в городе.

Скорее всего, это связано с тем, что Советская Гавань - уже давно крайне малодоходный порт. Например, в 2018 году грузооборот составил всего 600 тысяч тонн. Для сравнения, в соседнем Ванино - 30 миллионов тонн.

Помимо экономических причин, в бесперспективности порта конечной станции БАМа есть причины чисто природные - залив замерзает зимой и работу прекращает, в отличие от Ванинского, который льдом не покрывается.

Дошло даже до того, что инициативная группа местных жителей требует вернуть Ванино и Совгавань в состав Приморского края. В Приморье отрасль имеет какое-никакое развитие, в отличие от полной стагнации в составе Хабаровского края.

Губернатор Фургал наобещал местным много всего - и построить новую больницу, и предоставить жилье местным врачам. Прошел год с памятной встречи горожан с губернатором, где, кроме всего прочего, ему рассказали об ужасах местной больницы - умирающих таскают на себе, а под полом дохнут крысы - и глава региона безмолвствует.

Между тем, после вступления города в зону сводного порта Минэкономразвития анонсировало 54 миллиарда рублей инвестиций в инфраструктуру. Эфемерная цифра так и осталась вбросом.

Так или иначе, жители Советской гавани хотят «уплыть» из неблагополучного Хабаровского края в процветающее (по их мнению) Приморье вслед за последним доком. Да только в реальность этого поверить сложно - кому нужен город, по факту ставший обузой для региональных и федеральных властей?

Василий Кучин