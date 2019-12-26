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От хомячка до гуся: Россиян обяжут делать питомцам паспорта

Собака

Министерство сельского хозяйства разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым россияне будут обязаны регистрировать любых питомцев, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, на данный момент все сельскохозяйственные животные регистрируются в обязательном порядке. Ведётся даже учёт пчёл посредством регистрации ульев. Пробел в законодательстве сохранялся относительно собак, кошек, грызунов, а также иных домашних питомцев, как отмечает «Российская газета».

Если законопроект вступит в законную силу, регистрации подвергнутся все – от хомячка до гуся. Как отмечают авторы инициативы, хозяин сам сможет выбрать тип маркировки. На выбор владельца будет предоставлено чипирование, бирка или штрих-код, цена гаджетов может варьироваться. При этом законотворцы отмечают, что сама процедура регистрации должна остаться бесплатной.

Министерство сельского хозяйства уже направило поправки в Правительство России. В случае принятия поправок, всех домашних и безнадзорных животных внесут в единый реестр. В качестве переходного периода авторы инициативы предлагают выделить не менее пяти лет.

Софья Корф

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