Если инспектор ГИБДД остановил вас, но не показывает удостоверение, можно ли его проигнорировать и ехать дальше? Как быть, сообщает DEITA.RU.

У сотрудников ГИБДД есть регламент, по которому они обязаны действовать. Останавливая вас, сотрудник обязан подойти, представиться, назвать причину остановки. Он покажет вам удостоверение, только если вы его об этом попросите. Сам он делать это не обязан. При этом в руки он вам свое удостоверение давать не уполномочен тоже.

Как быть, если сотрудник ГИБДД предъявить документы отказался? Вы не можете быть уверены, что перед вами не мошенник. В таком случае обратитесь в дежурку: телефон для связи указан на патрульном авто. Или позвоните на номер 112. Опишите диспетчеру ситуацию, назовите место, где вы находитесь, номер машины ДПС и фамилию инспектора.

Только поговорив с дежурным и получив его разрешение уехать, вы можете продолжить путь по своим делам, не опасаясь штрафа.

Анастасия Туркова