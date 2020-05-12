От коронавируса погибло еще двое приморцев

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смерть

Всего в крае известно о 955 случаях заболевания

Два пожилых приморца скончались от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб края.

- Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые серьезно осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентов не удалось, – сообщили в минздраве края.

При этом, еще 27 человек полностью выздоровело. Таким образом, общее количество выписанных приморцев составило 240 человек.

В краевом Минздраве отметили, что многие из выздоровевших лечились дома – под контролем медиков. Это относится к тем, чье заболевание прошло в легкой форме.

При этом общее количество заболевших составило 955 человек на сегодняшний день. 

Александра Маслова

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