От мыши к казакам: владивостокцев ждут на центральной площади

«Зимние забавы» ждут жителей и гостей Владивостока на центральной площади, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Как рассказали в мэрии, 4 и 5 января с 13 до 15 во Владивостоке на площади Борцов Революции пройдут городские праздники «Зимние забавы» для жителей и гостей города.

В программе «Зимних забав» праздничный концерт от ансамбля казачьей песни «Традиция», весёлые песни под гармонь, интерактивные игры со зрителями и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все участники праздника смогут поиграть и сфотографироваться со сказочными персонажами.

Накануне стало известно, что украшенную центральную площадь громят родители с детьми. Как рассказал автор поста в социальных сетях, который пожелал остаться анонимным, 1 января он стал свидетелем поведения семей с детьми, которое назвал «за гранью». Дело в том, что огромное количество родителей посчитали необходимым сделать фотографии своих детей с новогодними украшениями: лошадью и мышью на сыре. Автора поста возмутило то, что родители сажали своих детей, даже 8-леток, на конструкции, которые для этого не предназначены.