Граждан недостаточно информируют о возможностях получить льготы при покупке жилья в кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Центробанк попросил кредитные организации публиковать информацию о льготной ипотеке на своих официальных сайтах в специальных разделах.

По данным регулятора, данная мера необходима ввиду того, что граждане жалуются на отсутствие прозрачной информации о наличии и условиях выдачи ипотеки в банках.

В этой связи, ЦБ отметил, что кредитным организациям следует представлять информацию по программе льготной ипотеки (при её наличии) в простом и понятном формате — в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов.

Дмитрий Шевченко