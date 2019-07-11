В открытом доступе по сих пор нет данных о кассовом исполнении национальных проектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Издание не смогло найти на официальных сайтах главных финансовых ведомств страны информации об оперативном контроле за исполнением российских нацпроектов.

При этом, представители издания говорят, что составить примерное представление об объёмах расходов можно лишь их устных выступлений министров или отдельных документов.

Кроме этого, на последней "Прямой линии" сам президент России Владимир Путин также соглашался с тем, что большинству россияне вообще не понятно что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное - кто будет контролировать ход их реализации.

Так, например, министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявлял, что фактическое расходование на реализацию нацпроектов находится на уровне ниже 10%.

При этом, казначейство включает расходы на нацпроекты в ежемесячные отчёты об исполнении федерального бюджета, однако оперативно узнать, сколько денег на данный момент выделено на тот или иной проект, всё ещё невозможно.

Дмитрий Шевченко