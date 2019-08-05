СМИ и социальные сети облетела информация о задержании экс-директора муниципального унитарного предприятия «Некрополь» Игоря Бабынина, сообщает DEITA.RU. Бизнесмена и функционера задержали сотрудники приморского УФСБ и следователи СКР. Согласно данным следователей задержанному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Экспертное сообщество и неравнодушные граждане обсуждают, что Игоря Бабынина могут подозревать в получении взятки в крупном размере. Речь идет о некоем покровительстве коммерческим структурам, ведущим бизнес на кладбищах Владивостока.

Несмотря на сложившееся мнение, что на протяжении 20-летней истории «Некрополя», фактически контроль над городским похоронным хозяйством находился в руках «братков» и околокриминальных структур, заинтересовались этой конторой только в 2017 году после поручения Владимира Путина декриминализовать весь похоронный бизнес в стране. Стоит отметить, что с этой сферой Владимир Владимирович знаком еще со времен работы в администрации Санкт-Петербурга. А формальным поводом для закручивания гаек послужила разборка с применением огнестрельного оружия двух бандитских группировок на Хованском кладбище весной 2016-го в Москве.

Вот и во Владивостоке после указа сверху прокуратура города вдруг разыскала у городской похоронной службы серьезные нарушения и, соответственно, на ее главу Игоря Бабынина завели уголовное дело по статье «мошенничество». В деле фигурировало, в частности, фиктивное проведение тендеров на суммы в несколько миллионов рублей. Следствие раскопало, что в «Некрополе» оформляли умерших как неопознанные трупы и хоронили за государственный счет. при этом деньги с родственников умерших брали по полной схеме.

Однако до появления в Приморье нового кандидата в губернаторы - Олега Кожемяко, о Бабынине широкой общественности региона ничего не было известно. Не было и информации о том, в каком состоянии находится и уголовное дело «Некрополя». Тем не менее, как выяснили журналисты DEITA.RU, в ходе еще того следствия Бабынин якобы покинул пределы Российской Федерации, но, очевидно, не вынеся тоски по Родине, решил вернуться и начать сотрудничать с законом. В итоге все закончилось получением им условного срока. Речь может идти о 4 годах условно.

Однако, как только в регионе сменилась власть, экс «главный могильщик» Владивостока снова нарисовался на подступах к политическому Олимпу. Первые телодвижения «короля владивостокских кладбищ» можно было наблюдать на закрытии байкерского сезона прошлого года. Приморские паблики облетела фотография тогда еще кандидата на должность главы региона Олега Кожемяко, сидящего за одним столом с бывшим «главным похоронщиком города» - Бабыниным и небезызвестным экс-мэром и авторитетным бизнесменом Владимиром Николаевым.

Тогда приближенные Кожемяко только и смогли выдать что-то типа: «Ну а что было делать Олегу Николаевичу? Не убегать же, на самом деле…»

Безусловно, посиделки за одним столом еще не говорят о тесных дружеско-деловых отношениях. Ну а что делать: не привыкли наши политики, что они люди все-таки публичные, и хоть какое-то, хотя бы видимое уважение к плебсу надо иногда демонстрировать.

Тем не менее, задержание Бабынина интересно с точки зрения развития внутриполитической ситуацию в регионе. С одной стороны, задержано лицо, весьма близкое нынешнему мэру Гуменюку и его бывшему начальнику – и тоже мэру, правда, бывшему - Николаеву, а соответственно, вхожее и в окружение действующего главы региона, пускай даже на байкерских тусовках. С другой – задержание совпало по времени с назначением нового руководителя УФСБ по Приморью. Хотя от последней параллели уже попытались откреститься, воззвав к разуму аудитории через региональные телеканалы – мол, все здравомыслящие люди понимают, что подобные операции готовятся не один день и не могут иметь отношение к новому главному чекисту края. Здравомыслящие люди это, конечно, понимают, но могут предположить, исходя из своего здравомыслия, и другое: или старый генерал уходя громко хлопнул дверью или новый слишком громко в нее постучал. В общем, в любом случае политико-экономической элите края недвусмысленно дали понять, что колпак, под которым они все находятся, все-таки существует.

Отметим, что начало августа в Приморье ознаменовалось еще одним крупным задержанием: взяли начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева, при этом у него вроде нашли целый миллиард рублей, а потом оказалось, что миллиарда на самом деле не было. Все прямо по Захарченко. Между тем, не смотря на заявленное статистическое снижение коррупционных преступлений в крае, экспертное сообщество отмечает общую тенденцию к усилению коррупционной составляющей, что может негативно сказаться уже в краткосрочной перспективе на уровне доверия к власти и, как следствие, отразится на результатах грядущих выборов. Если эта тенденция не будет купирована, то полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, как и в прошлом году, вполне вероятно, придется отвлекаться от комплексного развития региона на тушение локальных социальных пожаров.

Особенно остро ощущение «коррупционной безнадеги» эксперты отмечают даже при беглом анализе проводимых на территориях госзакупок, прозрачность которых явно снизилась, и по распоряжению региональным имуществом. В последнем случае на ум сразу приходит скандал с фактической передачей сайта краевого регионального телеканала в Приморье частному лицу и бездействием властей и правоохранителей по данному поводу.

Является ли активизация силовиков исключительно кампанейщиной в преддверии ВЭФ или будет носить системный характер – покажет, как раз, отношение к работе с конкретными случаями. DEITA.RU будет следить за развитием событий и информировать читателей.