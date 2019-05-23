Хорошим специалистам готовы платить большую зарплату, сообщает DEITA.RU.

Портал Работу.ру сделал подборку самых высокооплачиваемых профессий в этом месяце, на которых есть спрос на рынке. Как оказалось, больше всего денег готовы платить за услуги батлера. По сути, это управляющий домохозяйством. Расторопным, внимательным и рачительным хозяйственникам предлагают от двух сот тысяч рублей до полумиллиона рублей за месяц работы.

Однако, далеко не все подойдут под требования, предъявляемые к соискателю. Претендент должен иметь опыт успешной работы на этой же позиции не менее трёх лет в богатых семьях Европы или Арабских эмиратов. Кроме этого, в его обязанности входит вождение автомобилем, а также знание английского языка.

На втором месте рейтинга самых "денежных" вакансий оказались водители с личным грузовиком. Обладателям таких автомобилей готовы платить от 200 тысяч рублей до 360 тысяч рублей в месяц за работу в Москве и области.

Русские семьи с США также нуждаются в квалифицированных кадрах. За работу нянечкой предлагают до трёх сот тысяч рублей в месяц.