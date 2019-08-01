Ехать сзади за некоторыми автомобилями – рискованно, сообщает DEITA.RU.

Правила дорожного движения запрещают езду на машине с отказавшими фарами, поворотниками и другими элементами. Но правила соблюдают не все.

Постарайтесь не ехать за машиной, у которой не горят фары. Если в плотном потоке вы оказались за машиной без стоп-сигнала в темное время, вы даже не сориентируетесь, когда и как она будет тормозить. А виноват, как известно, ехавший сзади.

В итоге штраф в половину тысячи рублей заплатить придется обоим, но вам, к тому же, потребуется чинить авто. Если у авто не горят красные огни, следующим за ней придется сконцентрировать на ней все внимание, упуская детали в ситуации на дороге, что тоже чревато.

Доказать, что авария произошла из-за неработающий огней сложно, ведь они могли сломаться при аварии. В этом не поможет даже регистратор. Поэтому самое разумное – попросту не ехать за машинами, у которых вы подозреваете неполадки.

Анастасия Туркова