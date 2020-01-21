От тряпок до частного дома: что приморцы готовы принять в дар

Спросом пользуются самые разнообразные вещи, сообщает DEITA.RU.

Один из всегда актуальных разделов популярной в Приморье онлайн-барахолки «бесплатное» принимает объявления от тех, кто готов безвозмездно чем-то поделиться или же, напротив, сам с чем-то нуждается. Благотворительность, как считается, уверенно дает плюсик в карму, и DEITA.RU решила познакомить читателей с тем, что является для кого-то настолько насущной необходимостью. Обзор затронул только последние пять дней, потому что база просто огромная.



Как оказалось, объявления категории «приму в дар» весьма неоднородны. Перед тем, как увидеть первые настоящие человеческие просьбы, нужно пробиться через существенное количество коммерсантов. Это как комиссионные магазины, так и перепродавцы металлолома – соответственно, предлагается отдать им ненужную мебель, бытовую технику, батареи, железные двери… К слову, радужные обещания «забрать все и сразу» не всегда соответствуют действительности: автор материала в минувшем году потратила на поиск утилизатора вышедшего из строя водонагревателя три дня.

Аналогичные объявления от предпринимателей появляются не только в шапке раздела, но и по всей его массе. Правда, некоторые хотя бы пытаются подойти к вопросу творчески: к примеру, есть предложение вывезти «любые варианты, даже пугающие» или лаконичная «помощь населению». Но в целом просто сообщают: вывезу грунт, заберу щебень, освобожу вашу квартиру от старой мебели и т.д. Другой блок – антиквары, которым интересно пополнить ассортимент старинных товаров, но неинтересно за это платить. Этот контингент принимает монеты, иностранные фортепиано, советские кинокамеры, граммофоны, чучела животных, янтарь…

Для частных лиц, как оказалось, весьма привлекательно получить бесплатно… дом. Или участок. Ну на худой конец дачу! Если учесть цену на недвижимость, это могло бы показаться шуткой, если бы встретилось всего раз и было написано в игривом тоне, но нет. Некая «нормальная семья» со стоковым фото на иллюстрации согласна принять в дар любую квартиру или дом во Владивостоке (даже в любом районе). Другой желающий согласен за участок, дачу или дом совместно поработать на земле. Дом с участком во Владивостоке или Артеме хочет получить, судя по аккаунту, целая стройкомпания. На этом фоне заявление, что в дар будет принят капитальный гараж, даже не впечатляет…

Есть и странные объявления, удивляющие очень конкретными требованиями. К примеру, плата 124902 для управления духовкой плиты Gorenje EC2000PC или хлебопечь определенной модели. На первый взгляд кажется более логичным искать в принципе новую духовую плиту или хлебопечь, но…

Кому-то нужна ветошь в любом состоянии. Кому-то – штора из ракушек. Есть желающий забрать борцовское татами. Несколько человек рассказывают о непростой жизненной ситуации и просят помочь одеждой на детей и взрослых, продуктами или чаще всего – деньгами.

Смущают объявления от детских домов – разве одежда, обувь, игрушки и краски для воспитанников таких учреждений не должны закупаться на бюджетные средства?..

Наталия Лебедева