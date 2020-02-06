«Отбирать лицензии» — Путин объявил о борьбе с недобросовестными аптеками

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Желающие заработать сверхприбыль аптеки начнут закрывать
На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал заняться выявлением аптек, завышающих цены на фоне эпидемии коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
О том, что такая проблема существует главе государства доложила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Согласно озвученной ей информации, специалистами уже выявлены несколько аптечных пунктов, где цены на противовирусные маски выросли в разгар эпидемии на 70 или даже 100 рублей.
Выслушав чиновницу, Владимир Путин категорически заключил, что подобное поведение со стороны представителей российских аптек недопустимо и приказал заняться более тщательным выявлением недобросовестных торговцев, наживающихся на вспышке опасного заболевания.
По словам главы государства, в случае выявления подобных злоупотреблений с ценами, соответствующие аптеки должны лишаться лицензии.