Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока принять отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год, сообщает DEITA.RU.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год и итогового документа публичных слушаний по отчету.





И.о. председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Алла Егорова сообщила, что достоверность отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год подтверждена проведенной экспертизой. В связи с этим Контрольно-счетная палата города Владивостока рекомендует Думе города Владивостока утвердить отчет.

Администрации города Владивостока Контрольно-счетная палата рекомендовала учесть ряд замечаний, устранение которых позволит обеспечить повышение качества и уровня исполнения городского бюджета в 2019 году. В частности, КСП акцентировала внимание на необходимость в целях оптимизации расходов городского бюджета усилить контроль главных распорядителей бюджетных средств за деятельностью подотчетных муниципальных учреждений в части своевременного погашения обязательств учреждений. Также предлагает применять весь комплекс мер ответственности, предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях обеспечения соблюдения подрядчиками условий контрактов и устранения негативных последствий, связанных с невыполнением либо ненадлежащим выполнением ими объемов работ.

На заседании комитета депутаты также рассмотрели и приняли к сведению итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год.





Председатель комитета Владимир Исаков доложил, что публичные слушания прошли 14 мая текущего года. Экспертные заключения на отчет предоставили начальник аналитического одела МИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеся Зимба и кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика управления» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Нина Ивельская. Эксперты рекомендовали Думе города Владивостока утвердить отчет. Дынные рекомендации вошли в итоговый документ публичных слушаний.

По итогам рассмотрения отчета на заседаниях комитета, заключения Контрольно-счетной палаты города Владивостока и итогового документа публичных слушаний комитет принял решение рекомендовать Думе города Владивостока утвердить отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год.