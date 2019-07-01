Благотворители поддерживают отмену НДС на продукты, передаваемые нуждающимся, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Открытые НКО».

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внес в российский парламент законопроект о безвозмездной реализации продуктов.

В соответствии с документом, торговые сети смогут раздавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности. При этом, стимулировать бизнес к такому виду благотворительности предлагается специальной нормой в Налоговом кодексе. Парламентарий предлагает включить в список продукты, а также бутилированную питьевую воды. При этом уточняется, что предлагаемые нормы не коснутся продуктов детского и диетического питания, а также алкоголя.

Сейчас в России продукты с истекшим сроком годности, но пригодные для употребления отправляются на помойку.

«Сегодня любому производителю и магазину проще утилизировать продукты, потому что если он их кому-то отдает, то должен заплатить НДС, поскольку считается, что он их реализовал. Если я кому-то отдаю бесплатно, то должен заплатить за это налог, а если выбросил, то я за это не плачу, – прокомментировал порталу «Открытые НКО» сооснователь проекта «Дари еду» Игорь Шатунов.

Ранее в Сети появились кадры унизительной борьбы за еду на помойке в российском городе. Продавцы выносят просроченную продукцию, которую старики разбирают буквально за минуту.

Дмитрий Санников