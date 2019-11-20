Отделение детской паллиативной помощи впервые в ДВФО открылось в Приморье

В краевой детской клинической больнице №2 сегодня праздник – открытие нового отделения, сообщает DEITA.RU. Впервые на Дальнем Востоке открылось специализированное отделение детской паллиативной помощи.

Интересные рисунки на стенах, уютные палаты и грамотные специалисты встретят родителей детей, за которыми нужен особенный уход. На данный момент в отделении десять мест. Заведующая отделением паллиативной помощи краевой детской клинической больницы №2 Алина Шалыгина рассказала, каким образом маленькие пациенты попадают в отделение.

«Дети поступают в отделение из других стационаров, либо из амбулаторной службы, после заключения врачебной комиссии. Она включает в себя пять врачей, среди которых присутствует специалист по паллиативной помощи и врач-реабилитолог, а также врач, который ведёт основное заболевание ребёнка. Он и принимает решение о том, что все возможности уже исчерпаны, спасти ребёнка нельзя». – поделилась Алина Алексеевна.

У нового отделения есть и своё название «Дом для Виктории», данное в честь маленькой пациентки, которой не стало два года назад от муковисцидоза. Виктория была сиротой и мечтала о своём доме, поэтому специалисты краевой больницы приняли решение назвать отделение именно так. Кроме приятных рисунков, на стенах есть и особенные картины. На одной из них изображён ангел, автором картины стала мама, которая сама потеряла ребёнка. На церемонии открытия многие не могут сдержать слёз – тематика довольно непростая.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил отделение в столь важный день.

«Открытие стационара, где дети смогут получать такую помощь, - это начало большой работы. Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать это направление. В планах на ближайшее время - развивать паллиативную помощь в амбулаторном звене, на дому, в том числе и оказывая консультативную помощь. Можно условно назвать открытие детского паллиативного отделения некоей звёздочкой, лучи добра от которой будут расходиться в последующем по всему Приморскому краю, и всё больше людей смогут получить паллиативную помощь», - рассказал Олег Кожемяко.

Софья Корф