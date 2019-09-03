За круглым столом представители администрации Владивостока и Приморского края, регионального отделения Заксобрания, городской Думы, социально ориентированных некоммерческих организации встретились с представителями Изборского клуба, сообщает DEITA.RU. Темой встречи стало открытие представительства клуба в Приморском крае.

Клуб был создан семь лет назад в городе Изборск Псковской области. Идея организовать клуб пришла российским политикам, экспертам в различных профессиональных областях и общественным деятелям. Члены клуба занимаются составлением аналитических докладов, а также формированием патриотически ориентированной государственной политики.

По словам координатора региональной деятельности Марины Якубовской, вопросы создания представительства клуба в регионах всегда начинаются с инициативы региональных общественных деятелей, которые, так или иначе, узнали о деятельности организации.

«Изборский клуб сам не насаждает открытие своих гнёзд. Начинается всё с того, что люди сами выходят на связь, и начинают писать: «Уважаемые коллеги, мы читаем ваши труды, мы полностью разделяем Ваши взгляды, мы хотим тоже что-то сделать на благо нашей страны». Потом, как правило, обязательно осуществляется личное знакомство», - отмечает Марина Якубовская.

Одним из основных направлений деятельности клуба является правильное воспитание патриотической культуры у молодёжи. В том числе и в условиях, когда школьники и студенты значительную часть жизни проводят, не отходя от современных гаджетов.

На встрече один из представителей СМИ напомнил о статье 13 Конституции РФ, в которой речь идёт о запрете признания какой бы то ни было официальной идеологии в государстве. Однако участники куба подчеркнули, что деятельность клуба не идёт вразрез с законодательством Российской Федерации.

Как отмечает Марина Якубовская, фрагменты аналитических материалов Изборского клуба можно услышать даже в докладах первых лиц государства. На данный момент в клубе состоит чуть менее пятидесяти постоянных участников.

Софья Корф