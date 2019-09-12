Отделения "Почты России" станут центрами финансов

Популярная среди россиян служба обзаведётся важной функцией, сообщает DEITA.RU.

Представитель Центрального банка России Михаил Мамута рассказал "Прайму" о намерении создать на базе "Почты России" точки доступа россиян к финансовым услугам.

Чиновник отметил, что возможность решить вопросы, связанные с финансами в любом отделении популярной у россиян службы, будет особенно актуально для россиян, живущих на периферии и в провинции.

В перспективе, как рассказал Мамута, филиалы "Почты России" могли бы стать для граждан полноценной альтернативой банковских отделений.

Там же можно размещать и различные банкоматы и POS-терминалы.

Ранее сообщалось о том, что отделения "Почты России" могут оборудовать примерочными для оценки вещей, купленных через интернет. В случае, если товар при приёмке не подойдёт заказчику, его можно будет сдать обратно.

Дмитрий Шевченко