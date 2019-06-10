Источник изображения: Авто Краснодар / Регион 23
В воскресенье, 9 июня, на пляже «Малая бухта» в Анапе произошел выброс мазута, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания опубликовал паблик «Авто Краснодар / Регион 23» во «Вконтакте».
По имеющейся информации, это не что иное, как подарок от военных сторожевиков или танкеров, идущих в Новороссийск.
«Дети влезли, извазюкались. Работники пляжа отмывали с бензином. Но лучше бы, конечно, почистили прибрежную зону», — пишут очевидцы.
Екатерина Брязгунова
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