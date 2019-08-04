В нелепом дорожно-транспортном происшествии на проспекте 100 лет Владивостоку пострадали по меньшей мере четыре автомобиля, сообщает DEITA.RU в воскресенье, 4 августа.

Как пишет паблик dps_vl, девушка на Toyota Corolla Axio двигалась в сторону центра столицы Дальнего Востока. Она не заметила припаркованный Nissan и въехала в него. От удара машину откинуло на другие припаркованные авто.

Судя по фотографиям, в аварии пострадали от четырех до пяти автомобилей. Машина виновницы происшествия пострадала больше всего. Весь капот смят. Машине предстоят дорогостоящий ремонт.

Неудачно припаркованному авто тоже досталось: заднюю дверь придется менять, а от отдыха, видимо, запланированного на сегодня придется отказаться.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова











