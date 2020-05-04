Отдых россиян под угрозой: пандемия изменит отпуска россиян

Развивающаяся коронавирусная пандемия изменит привычный отдых россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на газету «Взгляд».



Согласно данным опроса НАФИ, большинство россиян все еще надеются на отдых – это 67%. Однако туристические потоки сильно видоизменятся. Так, граждане, привыкшие к отдыху за границей, отказываются от этой затеи по причине закрытия границы и распространения болезни. В связи с этим они могут переключиться на внутренние маршруты – Алтай, Крым, Краснодар и другие.

Однако участники рынка уверены, что многое будет зависеть от момента снятия карантина, а решения об отдыхе будут приниматься спонтанно, поэтому он продлится более недели. С другой стороны, они уверены, что взрыва может не произойти. В лучшем случае спрос останется на прежнем уровне. При этом рассчитывать на скидки не стоит.

Отметим, что туристическая отрасль оказалась одной из самых пострадавших из-за пандемии. Туристические потоки в Приморье из Китая были прекращены в конце января, после этого туристов перестали принимать из Кореи и Японии. Введенный режим самоизоляции также усугубил ситуацию на внутреннем рынке.