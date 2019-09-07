Метеоксперт рассказал важные подробности об идущем на Приморье тайфуне, сообщает DEITA.RU.



7-8 сентября на Приморье обрушатся тропические ливни, а также поднимется сильный ветер. Как сообщает метеоэксперт портала «Маглипогода», такая погода будет в Приморье из-за косвенного влияния тайфуна Линлинь, который обрушится на Китай и Корею.

По данным метеоэксперта, погода в разных районах края может быть разной. Где-то будут тропические ливни и подтопления, а где-то невозможная духота, которую с собой также принесет тайфун.

Кроме того, метеоэксперт предупреждает: на море будут волны до 4 метров высотой. Автор новости просит отдыхающих немедленно покинуть прибрежную зону.

Елена Миронова