Скорость конвейерных линий «АвтоВАЗа» в Тольятти будет снижена, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

В Самарской области выпуск автомобилей приостановят на несколько дней со второго по шестое сентября. Причиной стало падение продаж. Как передает представитель компании, за этот период должна произойти оптимизация спроса и предложения на внедорожники Chevrolet Niva.

Автомобили будут продаваться в обычном порядке, пока конвейер будет простаивать. Сотрудники организации получат в этот промежуток две трети своих зарплат. Сокращать работников предприятие не станет.

Прогнозы показали снижение спроса, поэтому будет приостановлен выпуск моделей на платформе Renault-Nissan. А именно, временно прекратят выпуск B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожников 4x4.

Анастасия Туркова