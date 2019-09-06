Электрические автомобили Горьковского автомобильного завода скоро сойдут с конвейеров российских заводов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители ГАЗ отмечают, что серийный выпуск отечественных электрокаров возможен уже сейчас, но из-за недостаточного спроса населения на «экологичные» транспортные средства не дает конвейеру запуститься для массового производства.

По словам главы компании Вадима Сорокина, будущие покупатели могут сделать заказ на легковой автомобиль «Газель NN», различные электрические фургоны, автобусы и микроавтобусы. Партией электробусов уже заинтересовался «Мосгортранс».

Отметим, что электрокары от ГАЗ на одной быстрой зарядке могут преодолеть до ста восьмидесяти километров.

Екатерина Цой