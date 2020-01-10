Отечественных олигархов потеснят в российских офшорах

Для международных холдингов российские офшоры станут еще привлекательнее. Минэкономразвития подготовило компаниям-резидентам «в подарок» транзитную перерегистрацию и освобождение от налогов, сообщает DEITA.RU.

20 международных компаний, зарегистрированы сегодня в российских «безбрежных» (offshore англ. – вне берега) территориях, которые в правовом поле нашей страны называются специальными административными районами. Как отмечает официальный сайт Кабмина, их всего 2, и оба – островные. Один находится в Калининградской области, на острове Октябрьский, второй в Приморье, на острове Русский.

Суть в том, что на эти территории могут заходить международные компании и обрести там особый налоговый статус. Те, в свою очередь, по закону обязаны инвестировать местную экономику определенные суммы в установленный законом срок. Это, в теории, защищает российский бизнес от санкций и способствует репатриации капитала. Поправки, которые предлагает правительство, предполагают увеличить число резидентов.

Как пишут «Известия», главная из них - это так называемая «транзитная редомициляция». За сложным термином скрывается простая схема – переехать в российский офшор можно будет беспрепятственно, если до этого компания прошла два и более таких этапа. Например, холдинг X хочет «завести» в Россию свой филиал Y, который уже состоит в Нидерландах. Для этого ему нужно лишь перерегистрироваться, к примеру, на Кипр, и уже оттуда – к нам.

Впрочем, и здесь есть подводные камни. Настоящей скалой, грозно возвышающейся на пути следования «корабля поправок» Минэка, стал тот факт, что прямой переезд юрлиц из экс-Голландии запрещен. Несмотря на это, министерство утверждает, что получило «несколько анонимных заявок».

Кроме «транзитного» послабления государство планирует предоставить потенциальным бенефициарам российской экономики послабление налоговое. Так, одна из готовящихся поправок предполагает освободить доходы зарубежных филиалов международных компаний, зарегистрированных в САР, от российского налогообложения вообще.

Стоит отметить, что в настоящее время в двух «российских офшорах» зарегистрировались 23 международные компании: на острове Октябрьский, по данным Корпорации развития Калининградской области, их сразу 21, на Русском, как подсчитало Минвостокразвития, только 2. Примечательно, что в приморский САР зашли «Доналинк» и «Финвижн Холдингс». Оба - держат российские олигархи.

Евгений Черемухин