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6 Декабрь 2019, 18:15

Отечественный Facebook хотят создать в России

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Председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, политолог Сергей Марков предложил создать конкурента для Facebook, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по мнению Сергея Маркова, соцсеть Facebook известна своей ненадежностью и массовыми утечками личных данных ее пользователей по всему миру.

А потому, как считает политолог, правительство России должно выступить инициатором, чтобы на основе сети «ВКонтакте» и других локальных соцсетей по всему миру создать еще один условный Facebook, в который люди могли бы уйти.

Как считает эксперт, закон о надежном Рунете позволит усилить позиции государства. Перенос данных российского сегмента мировых соцсетей на российские же серверы не даст возможности спецслужбам других стран заблокировать его, когда им это заблагорассудится.

Напомним, с 1 ноября 2019 года в силу вступил закон о суверенном Рунете. В случае угрозы из-за границы российский Интернет изолируют от внешнего мира. Учения, проведенные в конце декабря 2019 года, показали, что проблем возникнуть не должно.

Дмитрий Санников

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