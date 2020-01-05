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Отечественный Facebook хотят создать в России
Председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, политолог Сергей Марков предложил создать конкурента для Facebook, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, по мнению Сергея Маркова, соцсеть Facebook известна своей ненадежностью и массовыми утечками личных данных ее пользователей по всему миру.
А потому, как считает политолог, правительство России должно выступить инициатором, чтобы на основе сети «ВКонтакте» и других локальных соцсетей по всему миру создать еще один условный Facebook, в который люди могли бы уйти.
Как считает эксперт, закон о надежном Рунете позволит усилить позиции государства. Перенос данных российского сегмента мировых соцсетей на российские же серверы не даст возможности спецслужбам других стран заблокировать его, когда им это заблагорассудится.
Напомним, с 1 ноября 2019 года в силу вступил закон о суверенном Рунете. В случае угрозы из-за границы российский Интернет изолируют от внешнего мира. Учения, проведенные в конце декабря 2019 года, показали, что проблем возникнуть не должно.
Дмитрий Санников