Сколько раз ставили «Ревизора» на подмостках российских сцен, не счесть. Приморский театр молодёжи предъявил собственную версию классического произведения, но совсем не в неклассическом варианте. Премьерой «Ревизор», по одноимённой пьесе классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя, театр завершил прошлый сезон.



Комедия «Ревизор» – сатира на чиновничество. Эта история о том, как чиновники уездного города N приняли хлыща и пройдоху Хлестакова за столичного ревизора, и как старались умаслить мнимого проверяющего, пытаясь скрыть от вышестоящего начальства собственные пороки: казнокрадство, взятничество, превышение служебных полномочий.

Поставил спектакль приглашенный режиссёр Станислав Мальцев – главный режиссёр Иркутского Академического театра имени Охлопкова. Постановки Мальцева хорошо известны приморскому зрителю по его работам в Театре ТОФ во Владивостоке и Уссурийском театре Комиссаржевской.

Режиссёр рассказывал, что искал возможность осовременить пьесу, написанную в XIX веке. Отличие нынешних реалий от позапрошлого века он увидел в том, что за почти 200 лет, прошедшие с написания «Ревизора», в обществе изменилась социальная роль женщины. Во времена Гоголя роль женщины редко выходила за границы её собственной семьи и исполнения роли жены и матери. Мысль, что женщина может быть политиком и управленцем, была практически крамольна. В нынешние времена женщина-представитель власти - обычное дело. На этом и сыграл режиссёр Станислав Мальцев. На роли чиновников уездного города N он поставил женщин.

Надо сразу отметить, что в версии Мальцева нет гендерного переворота, нет подмены, когда женщины играют мужчин, создавая пикантную ситуацию смешения полов. Чиновники уездного городка, вышедшие на сцену Театра молодёжи, - женщины в полном понятии. Все гоголевские герои остаются на местах. Только если в оригинале Городничий - мужчина, то в версии Мальцева – женщина. Но меняет ли находка режиссёра суть проблемы, которую русский классик раскрыл в социальной сатирической комедии?

Надо отметить, что сама мысль, что гоголевских Городничего, Землянику, Ляпкина-Тяпкина будут играть актрисы, немало взволновало театральное сообщество Владивостока. Но может, стоит посмотреть глубже внешней формы, осмыслить, что хотел сказать Гоголь современникам, и, как выяснилось, потомкам на два века вперёд. Гоголь осмеивает пороки людей, сделавших карьеру во власти. И если смотреть на посыл классика, то так ли важно, кто стоит на должности порочного чиновника - мужчина или женщина. В наших реалиях возможны оба варианта.

Текст оригинала режиссёр не изменил совершенно. Ну, только что разве несколько слов и междометий. Всё, что говорят герои, прекрасно ложится на режиссёрскую задумку и не противоречит сути бессмертной пьесы. Кстати, вот тут-то и начинаешь понимать, почему русские классики «бессмертны». И Гоголь, и Достоевский, и Горькой описали саму суть природы человеческих пороков. Формы как раз меняются. Так, например, прогресс принёс в наше время немыслимые прежде гаджеты, женщины спокойно входят во власть. Но страсти и пороки человеческие живучи из века в век.

Роль Городничего исполнила актриса Мария Зизенкова-Наумова. Она так же основательна и монументальна в роли, как описал эту позицию в своей пьесе Гоголь. Судью играет Елена Варивода, смотрителя училищ Евгения Серебрянская, попечителя богоугодных заведений Татьяна Донская. Все роли вышли очень характерными. Актрисы прекрасно справились с образами нечистых на руку «слуг народа». Надо отметить, что, учитывая появление в пьесе дам-чиновниц, режиссёр добавил несколько пикантности в разворот их отношений с мнимым ревизором Хлестаковым.

Если говорить о провокации, которой режиссёр всколыхнул местное сообщество, то стоит отметить роль, исполненную актёром Игорем Смирновым. Он играет мужа Городничий. Это некий перевернутый на современный лад образ взбалмошной и любопытной гоголевской Анны Андреевны, супруги Городничего (в оригинале Антона Антоновича). Образ, созданный Смирновым, яркая сатира на тип слегка гламурного, живущего на счёт средств жены мужа. При этом ни актёр, ни режиссёр ни на йоту не переходят границы. В роли нет ни грамма пошлости и намёка на подмену гендерной принадлежности. Еще до премьеры, на пресс-конференции, Станислав Мальцев делился своими наблюдениями, что всё чаще в современном мире женщины вполне заслуженно, согласно своим талантам, амбициям и трудолюбию занимают ведущие роли в обществе. А мужчины порой уходят на второй план. Правда, к чему эта история приведёт общество в будущем, по его мнению, неизвестно. Возможно, постановка «Ревизора» это, в том числе, посыл от режиссёра зрителю порассуждать и на эту тему.

Роль Хлестакова исполняют два актёра. Актёр Иван Синицын и начинающий актёр, выпускник института искусств этого года Сергей Рюмкин. Надо отметить, что С. Рюмкин, впервые появившийся на сцене Театра молодёжи, заявил о себе ярко.

Символична сценография спектакля. Над сценой нависает огромный образ сюртука или шинели. Можно предположить, что это символ, дающий отсыл к классическому образу чиновника описанного Гоголем, хотя, возможно, авторы вкладывают в него более сложный смысл. Действие разворачивается как на сцене, так и внутри шинели. В сценографии стоит отметить очень гармоничное и богатое цветовое решение. Художник-постановщик спектакля и художник по костюмам Светлана Зарубина. Костюмы становятся важной частью постановки, передавая образ метаморфоз, происходящих с героями. Интересно то, что костюмы, в которые художник облекла героев, нельзя однозначно отнести к какой-то конкретной эпохе, образы смешивают времена, подтверждая безвременность гоголевской истории. А появляющийся покрой мужского платья с ярко выраженными разными длинами полочек и яркими цветами, в том числе и у Хлестакова, отсылает к образу скоморохов, что, по сути, и соответствует происходящему.

Постановка вышла яркая и смешная. Есть здесь музыка, песни и хор. Режиссёр Станислав Мальцев ушёл от классического варианта Гоголя, поставив современную театральную постановку. Что может показаться спорным, но как знать, какую версию представил бы Гоголь, если бы во времена, когда он писал, жизнь в России была в социальном и техническом плане близка к современным реалиям. Только есть уверенность, что сатирическая тема, поднятая им 200 лет назад, и сейчас бы нашла отражение в его новом Ревизоре.

Ирина Павленко