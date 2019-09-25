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Отказ от СНИЛС: новый документ потребует для приема на работу

25 Сентябрь 2019, 13:15

СНИЛС, документы

С 29 сентября при устройстве на работу нужно представлять вместо привычной зеленой карточки СНИЛСа новую форму, называемую АДИ-РЕГ, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует бизнес-портал «Упрощенка».

Уже со следующей недели, устраивая на работу нового сотрудника, бухгалтеры могут потребовать все необходимые документы, в том числе АДИ-РЕГ.

Напомним, СНИЛС являлся документом пенсионной системы. На зеленой карточке был указан номер застрахованного гражданина в ПФР. Частичный отказ от СНИЛСов случился 1 апреля текущего года. Вместо стандартного пластика, который есть у каждого школьника, была введена система АДИ-РЕГ.

Отмечается, что по требованию работодателя о предоставлении документов можно передавать для трудоустройства и СНИЛС.

Ранее прошла информация о том, что СНИЛС категорически запрещено хранить в паспорте.

Екатерина Брязгунова

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