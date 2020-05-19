Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

В Фокино произошло массовое ДТП – у фуры отказали тормоза и водитель, не в состоянии справиться с управлением многотонного автомобиля, снес несколько автомобилей на своем пути, сообщает ИА DEITA.RU.

После этого фура вылетела в леера, сбила их и опрокинулась в кювет, сообщают очевидцы.

По последним данным, ехал водитель с остановки Семь Ветров, известной в городе.

Как отмечают очевидцы, водитель злополучного большегруза остался жив. Так же, по словам свидетелей, медики госпитализировали ребенка – он ехал в специальном кресле, установленном в джипе.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что несколько фур сошли с трассы и увязли в топкой грунтовой дороге, размытой дождями на Сергеевском перевале в Партизанском районе.