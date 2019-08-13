Как правильно тормозить ручником, если отказали тормоза, сообщает DEITA.RU.

Если вдруг вы попадете в ситуацию, когда придется воспользоваться стояночным тормозом, действуйте аккуратно. Оцените ситуацию. Если она не экстренная – тормозите двигателем: сбросьте передачи на пониженные. Скорость уменьшится. Для авто с режимом ручного переключения передач этот способ подходит тоже, но только если вы знаете алгоритм включения такого режима.

Если тормозить нужно срочно – задействуйте ручной стояночный тормоз. Берите ручник, зажимайте кнопку для отпускания конструкции и плавно поднимайте ручник вверх. Вы почувствуете, что тормозите. Выберите самую подходящую скорость торможения и место для остановки авто.

При снеге и дожде действуйте очень плавно, чтобы не заблокировались колеса.

Анастасия Туркова